Magaly Medina se solidariza con transportistas y declara, en su programa, que es momento de “defender el derecho de los peruanos a vivir sin miedo”. La popular ‘Urraca’ afirmó que, como ciudadana y comunicadora, debe sumarse a este reclamo por la seguridad, un problema que afecta a transportistas, bodegueros y padres de familia que no saben si volverán a sus casas sanos y salvos. La conductora fue contundente al exigir “un gobierno valiente” que proteja a la población y no deje la inseguridad ciudadana en manos de los delincuentes, especialmente cuando los trabajadores arriesgan su vida diariamente.

Vea también: ‘Tomate’ Barraza se pronuncia tras ser captado llorando con Vanessa López en plena calle: “Nos pedimos perdón”

Medina respaldó la decisión del gremio de transportistas de salir a marchar, una acción que, según ella, muchos peruanos apoyan, mientras criticó abiertamente a la jefa de gobierno, Dina Boluarte, por su polémico consejo de “no contestar los WhatsApp amenazadores”, un comentario que calificó como “un chiste” ante la grave crisis que vive el país.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO