Luego de someterse a una intervención estética en Argentina, Magaly Medina atraviesa un proceso de recuperación que incluyó una noche difícil debido a fuertes dolores postoperatorios, según reveló su amiga y médica Joana Bernedo.

A través de sus redes sociales, Bernedo informó que la popular ‘Urraca’ presentó malestar durante la noche tras la cirugía, aunque precisó que el dolor pudo ser controlado con analgésicos. “Anoche fue una noche un poco difícil, tuvo mucho dolor, pero ya con los analgésicos se fue calmando y la dejé dormida”, señaló en sus historias de Instagram.

La doctora indicó además que Medina se encuentra en el tercer día de postcirugía y que su recuperación es progresiva. Como parte del tratamiento, la conductora iniciará sesiones de cámara hiperbárica, una terapia utilizada para acelerar la cicatrización y reducir la inflamación.

Hasta el momento, no se ha confirmado cuánto tiempo permanecerá en Argentina, país al que viajó para someterse a un lifting facial, ya que, pese a contar con amigos médicos en Perú, ninguno cumplía con los estándares que buscaba

“Tratándose de mi rostro, no confío en cualquiera”, manifestó la conductora, quien indicó que investigó durante varias semanas antes de elegir al especialista.

