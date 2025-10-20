Magaly Medina calificó el anillo ‘simbólico’ de Xiomy Kanashiro como “una forma de mecer a la pareja de turno”, refiriéndose a la polémica joya que la bailarina luce. La conductora de “Magaly TV La Firme” explicó que existe una costumbre en el ambiente farandulero de regalar anillos que simulan ser alianzas, pero que no conllevan un compromiso matrimonial real. Señaló que este gesto, que algunos hombres utilizan para mantener contentas a sus parejas sin formalizar la relación, es precisamente lo que aparentemente ocurre con Jefferson Farfán y la artista, quienes lucen anillos idénticos.

La periodista aseguró que esta práctica es una modalidad para evitar el paso al matrimonio, jugando a ser esposos sin acudir al registro civil. Puso como ejemplo el caso concreto de la influencer y la ‘Foquita’, quienes han realizado un intercambio de estas alianzas doradas.

