La abogada de la supuesta víctima de ‘Cri Cri’ reveló en una reciente entrevista que la familia de su defendida le estuvo haciendo depósitos de dinero a la familia de Cristian Martínez Guadalupe durante este tiempo, pese a la denuncia de violación en su contra. Magaly Medina tocó el tema en su programa y cuestionó duramente esta decisión.

“Los depósitos los viene realizando la familia de la parte agraviada al acusado, a la familia. Porque, en efecto, no existe ningún odio, ni rencor, ni precedente. Es por los niños. Por alimentos, porque quieren ayudarlos, porque no tienen ningún odio ni rencor”, contó la abogada de la supuesta víctima.

En dialogo con ‘Magaly TV, la firme’, el abogado de ‘Cri Cri’ mostró su extrañeza por estas declaraciones. “Si tú sabes que una persona te ha hecho daño, ¿tú le vas a seguir manteniendo algo? Yo le corto todo, no le pago nada. ¿Era de verdasd culpable para yo seguirle pasando dinero o es cargo de conciencia? ¿Qué se puede pensar?”, indicó.

Por su parte, la ‘urraca’ le dio la razón al abogado de Cristian Martínez. “¿Es bien raro no? ¿Por qué lo harías? Si a ti te han hecho un daño, han violentado lo sagrado que significa tu hogar para ti. (…) Lo estás mandando a que se pudra en la cárcel, peor por otor lado le sigues dando a la familia una manutención. En mi opinión, que eso más parece que quiero aliviar mi conciencia porque sé que estoy haciendo algo mal, algo injusto”, opinó.

