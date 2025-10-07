Magaly Medina justifica la publicación de los audios de Gustavo Salcedo argumentando que “lo grabamos para protegernos también”, revelando que en esas conversaciones el esposo de Maju Mantilla confirmó con lujo de detalles la golpiza a Christian Rodríguez. La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ expuso que, aunque el abogado de Salcedo ha aceptado el altercado físico, rechaza otros episodios y cargos como el intento de homicidio que alega el productor.

Esta contradicción se agudiza al recordar que, inicialmente, Gustavo Salcedo negó públicamente que hubiera existido cualquier agresión, declarando incluso que las acusaciones le causaban risa, una versión que ahora choca frontalmente con lo admitido por su propia defensa legal y con las grabaciones que Medina posee.

