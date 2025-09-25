Magaly Medina cuestiona la censura al Valor de la verdad de Cristian Martínez Guadalupe, preguntándose: “¿Con tanta celeridad a veces actúa la justicia?”, al referirse a la resolución del 24 de septiembre que prohibió a ‘Christian Martínez Guadalupe ‘Cri-Cri’ dar declaraciones. La ‘Urraca‘ mostró su asombro porque la medida, que amplía las medidas de protección para la presunta víctima de abuso sexual en el entorno de Jefferson Farfán, surgió el mismo día que se lanzó la promoción de su entrevista en “El Valor de la Verdad”. Medina contrasta esta rapidez con la lentitud que, según ella, afecta al “común de los seres humanos” en otros casos judiciales.

La conductora argumenta que toda persona, “incluso acusada del crimen más bárbaro”, tiene derecho a la legítima defensa, la cual ‘Cri-Cri’ estaría ejerciendo al participar en el programa de Beto Ortiz. Magaly revela que la entrevista se grabó el domingo anterior, por lo que Panamericana Televisión no estaría obligada a acatar una resolución posterior, calificando de “aberración” la amenaza de prisión si el programa sale al aire.

