Magaly Medina se pronunció en su programa sobre los chats que Melissa Klug presentó en ‘El valor de la verdad’ para defenderse de las acusaciones de Pamela López. En consideración de la conductora de ‘Magaly TV, la firme’, lo único que estas conversaciones demuestran es un coqueteo evidente entre el futbolista y la ex de Jefferson Farfán.

Vea también: Futbolista de la selección peruana pacta encuentro en hotel con una mujer que no es su pareja

“Acá suponemos que Cueva le ha dado los chats, porque esa captura es del Instagram de Cueva porque ahí aparece el usuario de Melisa Klug. (…) Parece que ella no tenía nada de eso, quizás lo habría borrado y se lo ha pedido a Cueva, o sea, han quedado de acuerdo para que él le de todo eso y claro, por supuesto, que se han inventado todo el resto”, opinó la ‘urraca’.

Como se recuerda, según Melissa Klug, Christian Cueva le escribía que la adoraba porque estaba borracho. “Aunque sea un hombre que esté ebrio o borracho, tendría que tener contigo la suficiente confianza y grado de intimidad para decirte eso y que tú, sabiendo que él tiene mujer, se lo toleres, porque si tú sabes que ese hombre tiene una mujer, no se lo toleras”, agregó.

Para Magaly Medina, a Melissa Klug no le sirvió de nada sacar esos chats. “Le está siguiendo el coqueteo por Dios, ¿por qué le han querido buscar tres pies al gato? ¡Y no hay! (…) ¿Al borracho le contestas eso? ¿A alguien que sabes que de repente está tirando maíz? No se lo creemos, nadie te ha creído nada, Melisa. Si ella pretendió ir a limpiarse la cara, no lo logró”, indicó.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO