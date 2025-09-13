Magaly Medina no tuvo reparos en calificar a Gisela Valcárcel como “la más hipócrita de la TV nacional” tras observar su encuentro con el CEO de América TV, Fernando Muñiz, durante la Teletón, donde incluso le dio un “beso de Judas” a quien semanas atrás insultó. La ‘Urraca‘ destacó la actitud caballerosa del ejecutivo guatemalteco, quien a pesar de los anteriores agravios dio la bienvenida a todos incluyendo a Valcárcel, demostrando una altura que contrasta con lo que Medina considera una “gran falta de respeto” de la conductora.

La crítica se centró en la falta de coherencia de Valcárcel, quien según Medina “nunca ha sido consecuente con nada” y ahora actuaba como si no hubiera problema alguno con el mismo hombre que vetó en sus redes sociales, olvidando que antes sí sabía que era CEO cuando lo gritaba en la puerta del canal. Medina afirmó que le daría vergüenza aparecer después de tanto insulto y cuestionó la nobleza de Muñiz al permitirle entrar, asegurando que ella en su lugar no lo hubiera hecho después de tanto agravio y actitudes “discriminatorias”.

