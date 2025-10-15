Magaly Medina se refirió a los enfrentamientos en la marcha de la ‘Generación Z’ con una contundente frase: “Con la violencia no se logra nada”. La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ interrumpió su programación habitual para enlazarse en vivo con la cobertura de las protestas, las cuales han dejado un saldo de cinco policías y varios manifestantes heridos, ya que consideró que la realidad nacional supera cualquier tema de espectáculos. Medina observó que la movilización, que aparentemente inició con una finalidad pacífica, derivó en un escenario de caos con quema de objetos y agresiones a la fuerza pública.

La conductora cuestionó abiertamente quiénes y en qué momento originaron el desorden, al apreciar que la acción policial se limitaba a una contención pasiva. Su análisis, que se transmitió mientras se reportaban ataques con piedras y objetos punzocortantes contra los agentes, se centró en la destrucción de bienes públicos y el momento preciso en que la protesta se tornó violenta.

