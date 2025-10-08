Magaly Medina asegura que sobre Gustavo Salcedo “no solo tengo audios, todo viene acompañado de video”, respondiendo así a las negativas del productor sobre un presunto altercado con Christian Rodríguez en el malecón. La ‘Urraca‘ reveló que, ante las continuas desmentidas, decidió publicar evidencia auditiva donde Salcedo relata su encuentro con Rodríguez, quien lo denunció por agresión. En dichas grabaciones, el esposo de Maju Mantilla no solo aborda ese incidente, sino que confiesa haber coordinado un grupo de hasta siete personas para investigar los movimientos de su esposa y del productor, incluyendo la colocación de GPS en vehículos.

La conductora explicó que mantenía estas conversaciones en reserva, pero que la postura de Salcedo y su abogado, la obligaron a revelar el material. Medina enfatizó que, cuando alguien habla con periodistas, no existe el “off de record”, advirtiendo que siempre se protegen con respaldos audiovisuales.

