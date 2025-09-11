Magaly Medina calificó de “irresponsables” a los influencers que filtran chismes en redes, refiriéndose específicamente a quienes esparcieron rumores que vinculaban a Maju Mantilla con el conductor Fernando Díaz, una información que ella considera carente de pruebas y de una absoluta irresponsabilidad. La ‘Urraca’ reveló que, mientras esos rumores infundados circulaban, su programa manejaba desde hace meses datos sólidos sobre una situación completamente diferente que involucraba a la exMiss Universo, información que decidió no publicar en su momento por no contar con la corroboración suficiente.

Medina aclaró que la noticia que sí decidió revelar, concerniente a una supuesta relación extramatrimonial de Mantilla con el productor Christian Rodríguez, estaba confirmada por una fuente confiable e incluso fue reafirmada por el propio esposo de la modelo, Gustavo Salcedo. La conductora de ATV enfatizó la gran diferencia entre el simple chisme de pasillo y la información verificada.

