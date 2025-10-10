Magaly Medina ha sentenciado que la relación de Christian Cueva y Pamela López está cubierta por “una sombra fea de mala energía”, un comentario que lanza mientras la pareja hace muestra pública de su romance. Esta afirmación de la conductora surge en un contexto donde ‘Cuevita’, quien se encuentra recuperándose de una lesión, pasa tiempo en el país con la cantante, exhibiendo una actitud que muchos tildan de desafiante. Las apariciones juntos, cargadas de “palabras de amor”, contrastan fuertemente con la imagen pública del futbolista, actualmente en el ojo de la tormenta por los reclamos de Pamela López, la madre de sus hijos.

La ‘Urraca’ resaltó que el futbolista y la cumbiambera parecen ajenos a las críticas, dedicándose mensajes cariñosos que alimentan aún más la narrativa de una relación bajo fuego cruzado, tal como lo sugiere la observación de Medina sobre la negatividad que los rodea.

