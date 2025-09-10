La conductora, Magaly Medina, aclaró su postura frente a los “chismes de pasillos” que rodean el caso de Maju Mantilla, explicando que su programa siempre verifica la información antes de publicarla, a diferencia de lo que hacen muchos improvisados en redes sociales.

Vea también: Dilbert Aguilar CONMUEVE al reaparecer en silla de ruedas en concierto tras sufrir grave accidente

La popular ‘Urraca‘ reveló que llevaba meses investigando unas acusaciones específicas, las cuales decidió no airar hasta no tener pruebas contundentes que hoy sí posee. Su comentario surge luego de que Gustavo Salcedo, el esposo de la exMiss Universo, encendiera la pradera al confirmar que encontró a su expareja con otra persona en un auto, una revelación que ha conmocionado a la farándula.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO