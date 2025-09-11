Magaly Medina sentenció que Maju Mantilla “es dulce, pero es una de las calabacitas de la televisión”, un comentario que surge luego de que la exMiss Universo y sus compañeros en el programa ‘Arriba mi gente’ bromearan sobre el escándalo de infidelidad que la involucra. La popular ‘Urraca’ afirmó que, si bien la modelo le parece “súper simpática” y un “cierto ángel”, nunca se ha caracterizado por ser “una eminencia con cerebro”, lo que explicaría su rotación por diversos programas.

La presentadora de ATV aseguró que el desempeño televisivo de Mantilla depende completamente de “la mente de los productores que manejan ese programa”, insinuando que su presencia al aire se sustenta más en su carisma y dulzura que en sus capacidades intelectuales. Magaly concluyó que no es alguien a quien “puedas pedirle que haga un gran discurso”, reforzando su etiqueta de “calabacita” dentro de la farándula peruana.

