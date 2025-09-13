Magaly Medina asegura que Maju Mantilla y Gustavo Salcedo “siguen viviendo bajo el mismo techo”, revelación que hace tras la presunta relación extramarital de la reina de belleza con el productor Christian Rodríguez. La ‘Urraca‘ cuestiona la versión de Mantilla, quien ha usado el término “ex esposo” al referirse a Salcedo, señalando que según sus investigaciones solo tendrían una conciliación mas no una separación formal, lo que contradice el relato público de la situación.

Vea también: Gisela Valcárcel se traga sus palabras y recibe amablemente al CEO que la vetó de América

La presentadora de Magaly TV La Firme mostró su sorpresa al recordar que siempre consideraron a Maju “una dama, una lady”, pero ahora afirma que las apariencias engañan. Medina revela poseer imágenes recientes de ambos entrando a la misma vivienda, evidenciando que compartirían techo pese al escándalo, mientras critica el tono “confrontacional” que habría usado la exmiss Universo al defender su posición sin desmentir los hechos.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO