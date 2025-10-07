Magaly Medina califica de “escándalo” los nuevos audios de Gustavo Salcedo, el esposo de Maju Mantilla, mientras explica en su programa la decisión de hacerlos públicos. La conductora de ‘Magaly TV la Firme’ defiende su protocolo periodístico, el cual, según afirma, le impide convertirse en vocero de terceros, incluso cuando estos le ofrecen chats o pruebas íntimas. Esta postura ética, que siempre ha mantenido con su equipo de reporteros, choca con el punto de inflexión que representó la agresión al exproductor de Mantilla, un hecho que la llevó a reconsiderar la reserva de las conversaciones.

La publicación de estos materiales marca un antes y un después en el caso, ya que exponen diálogos directos con el propio Gustavo Salcedo. Magaly Medina justifica esta acción al señalar que, tras el ataque físico sufrido por el exproductor de Maju Mantilla, la posesión de dichas grabaciones adquirió una nueva dimensión.

