Magaly Medina cuestionó en su programa el apoyo de la mujer de Christian Rodríguez en las denuncias contra Gustavo Salcedo. La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ se refiere al presunto affaire que Rodríguez habría mantenido con Maju Mantilla, quien es la esposa de Salcedo, un vínculo que explicaría el acoso que alega el productor. Medina plantea abiertamente cuándo pudo enterarse la pareja sobre esta situación, pues actualmente acompañan juntos la batalla legal contra el esposo de la expanelista, viviendo en la misma casa y criando a su hijo en común, una decisión que para la ‘Urraca’ resulta cuando menos peculiar dado el historial revelado.

La situación se complejiza al recordar que la pareja de Christian Rodríguez estuvo presente durante la agresión física que protagonizaron el productor y Gustavo Salcedo, un episodio que marcó el punto más álgido del conflicto. Magaly Medina enfatiza que las razones por las cuales las parejas deciden permanecer unidas tras una infidelidad son desconocidas para el público, aunque en este caso particular la convivencia continúa pese a las circunstancias.

