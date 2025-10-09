Magaly Medina criticó que recién ahora se discuta la posible salida de la presidenta, Dina Boluarte, al analizar el escenario político en su programa, donde el Congreso evalúa una vacancia presidencial por incapacidad moral que ha logrado una inusual cohesión entre bancadas. La ‘Urraca’ destacó que existen cinco mociones para remover a la mandataria, un hecho significativo puesto que los representantes, que normalmente discrepan, ahora encuentran puntos en común.

La presentadora vinculó esta decisión política con el reciente atentado contra el grupo Agua Marina, un suceso que, según su análisis, actuó como detonante para la movilización congresal y que ha generado preocupación en la opinión pública. Medina, quien narró los hechos con la firmeza que la caracteriza, indicó que este evento violento parece ser “la gota que derramó el vaso”.

