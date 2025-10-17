Magaly Medina opina sobre la reconciliación de Paolo Hurtado con su esposa, afirmando que “lo más probable es que lo haya perdonado” tras el sonado escándalo de infidelidad con Jossmery Toledo. La ‘Urraca‘ recordó que, aunque Rosa Fuentes declaró inicialmente que no perdonaría al futbolista y que necesitaban terapia, ahora comparten viajes en cruceros y aparentemente viven juntos.

La conductora cuestiona la versión de Fuentes, quien insiste en que “no han vuelto” como pareja, una afirmación que considera “increíble” ante las evidencias públicas de su reencuentro. Medina resalta la contradicción entre mantener una vida familiar conjunta y negar la reconciliación.

