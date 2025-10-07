Magaly Medina mostró en su programa imágenes sospechosas de Bryan Torres en el estacionamiento del local donde se estaba presentando con su orquesta. En las imágenes, se puede ver al novio de Samahara Lobatón acercándose a un grupo de hombres en San Juan de Lurigancho.

“No entiendo lo que va a hacer el Bryan en las afueras del lugar donde se estaban presentando porque hay un pata que está abriendo la maletera del carro y algo busca, él espera paradito y luego veo algo que a mí me parece bastante sospechoso”, inició señalando la ‘urraca’.

Asimismo, cuestionó la apariencia de lo que recibió el cantante. “El pata saca algo, es como un tubito o un pastillero y se lo da. ¿Qué pastillas? ¿Serán pastillas para el resfrío? ¿Para el dolor de la garganta? ¿Para la tos? Ahora que todos andamos enfermos, debe ser, para que pueda cantar mejor supongo. Igual me parece sospechoso”, agregó.

