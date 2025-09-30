Jorge Luna quedó sorprendido durante la participación de Magaly Medina en el show de Hablando Huevadas en París. La conductora de espectáculos reveló lo que haría si llegara a tener en sus manos un ampay del humorista, lo que generó un divertido momento que rápidamente se volvió viral.

La escena mostró un lado más cercano de Medina, quien aprovechó la dinámica del show para mezclar humor con su estilo frontal. Sus palabras, cargadas de ironía, fueron celebradas por el público y respondidas con complicidad por el propio Luna.

El intercambio terminó siendo uno de los momentos más comentados de la jornada, pues permitió ver a la periodista en un registro distinto al que acostumbra mostrar en televisión, esta vez con un tono más relajado y bromista.

Magaly y su mensaje inesperado

En medio de la conversación, Medina marcó una diferencia al explicar que con algunas personas tendría una consideración especial. “Para hacer una salvedad, hay personas a las que yo sí les diría: es un ampay tuyo”, señaló, provocando carcajadas en el público.

Luego continuó con una frase que desató aún más risas: “Entonces, prepárate. No hagas canchita, retira a tus hijos de la sala y dile a tu mujer antes que se entere por mi boca”. El comentario sorprendió a todos y evidenció la complicidad con el comediante.

Jorge Luna reacciona entre risas y alivio

Ante la revelación, Jorge Luna respondió con humor y agradecimiento: “¡Uy, para mí era! Gracias, madrina, oye. Me va a salvar, oye. Qué consideración. Eso es mucho”, dijo entre carcajadas.

El momento no terminó allí, pues Medina aclaró que, a pesar de la advertencia, el ampay sí se emitiría. “Eso no significa que no vaya a pasar el ampay, pero por lo menos tendría esa delicadeza”, comentó entre risas. Luna, siguiendo la broma, replicó: “Usted me dice en ese momento: ‘Cholo, va a salir, no prepares canchita, avisa a tu mujer’. Yo en ese momento soy Juana Julca y me largo pa’ París por un futuro”.

