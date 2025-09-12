Magaly Medina se mostró sorprendida luego de que no se sancione al productor de Maju Mantilla, Christian Rodríguez, tras destaparse su presunta relación extramatrimonial, un hecho que la conductora contrastó con su propia experiencia al ser despedida de Latina “por contestar ‘salud’ en un tweet” referente a Paolo Guerrero. La ‘Urraca’ aseguró que en el canal “impera el machismo”, cuestionando un doble estándar donde, según ella, se castiga a las mujeres por mínimas acciones pero se tolera comportamientos cuestionables en hombres.

Magaly recordó que, a diferencia de lo que ocurre con este caso, cualquier “cosita” en Latina solía terminar en sanción, insinuando que el productor podría incluso ser premiado por lo que ella describe como una actitud de “macho peruano que se respeta”. La popular ‘Urraca’ se preguntó con ironía si a Rodríguez, productor ejecutivo, “lo subirán de cargo”.

