Magaly Medina asegura que el expelotero Eduardo Rabanal “sí quería casarse, pero no con Paula Arias, líder de ‘Son Tentación’, tras conocerse su matrimonio con otra mujer. La ‘Urraca’ recordó la tumultuosa relación de la pareja, que inició en el 2021 y estuvo marcada por infidelidades y reconciliaciones públicas, incluso después de que Rabanal le pidiera matrimonio a los cuatro meses de noviazgo. Este hecho deja a la cantante soltera, mientras que su ex ha decidido formalizar su compromiso con una nueva pareja.

El enlace de Rabanal cierra un capítulo de alta toxicidad, caracterizado por escándalos que incluyeron denuncias de otras mujeres y viajes de reconciliación, como el que realizaron a Cajamarca. Medina destacó la ironía de que el exfutbolista, quien durante la relación con Paula Arias “no jugaba ni un minuto”, haya encontrado en otra persona la motivación para establecer un compromiso serio.

