Magaly Medina asegura que Gustavo Salcedo está obsesionado con Christian Rodríguez, luego de chocar su auto contra el vehículo del productor justo cuando este salía del estudio de abogados Canelo, donde junto a su esposa e hijo acudió para formalizar una denuncia por acoso y amenazas. El impacto, que generó un recorrido de huellas de sangre en la vereda, pudo terminar en desgracia, ya que el menor de edad se encontraba dentro del auto al momento del choque intencional.

Magaly Medina cuestiona si Salcedo mide las consecuencias de sus actos, revelando que fue el propio agresor quien alertó a su programa sobre la ubicación de Rodríguez. Esta información, que la periodista presenta como prueba de una obsesión peligrosa, evidencia un patrón de acoso que culminó en una agresión física brutal, la cual no solo buscaba dañar al exproductor vinculado con Maju Mantilla, sino que puso en riesgo la integridad de un niño.

