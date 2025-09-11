Magaly Medina no tuvo piedad al calificar el rol de Michelle Soifer como conductora, afirmando que “a la pobre no le daba el cerebrito” para asumir ese papel, una crítica que lanzó durante su espacio en ATV. La ‘Señorita Chismosa’ se preguntó “a qué cerebro se le habrá ocurrido esa idea” de proyectarla como una estrella televisiva, cuando, según su opinión, ni siquiera podía leer un teleprompter sin decir “sandeces”.

Frente a este ‘fracaso’, Magaly aseguró que el canal optó por un remedio “peor que la enfermedad” al sumar al programa a Ricardo Rondón, a quien describió como un “impresentable” que ha dado vueltas por varios canales sin conseguir el éxito. La popular ‘Urraca’, sentenció que el nuevo conductor carece de “ángel” y siempre ha estado “perdido” en pantalla.

