Magaly Medina calificó de “vergonzosa” la detención del streamer Neutro, quien fue parado por la Policía dominicana mientras manejaba un Ferrari de lujo prestado, un incidente que la conductora atribuyó a la actitud de influencers que “hacen todo por tener vistas”. La ‘Urraca‘ señaló en su programa que estos creadores de contenido, aunque no pertenecen a la televisión abierta, actúan como “súper estrellas” en plataformas como Kick, sintiendo que están en su “chacra” y que todo se les perdona, incluso faltarle el respeto a las autoridades.

Medina explicó que el joven, quien mantiene una relación con Mayra Goñi a pesar de la notable diferencia de edad, se encontró con “la horma de sus zapatos” cuando agentes le hicieron ver que no estaba en Perú.

