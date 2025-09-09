La conductora, Magaly Medina, mostró en su programa un video filtrado donde el exconcursante de ‘La Voz’, Daniel Lazo, aparece en estado de ebriedad, siendo sacado de una fiesta privada y sostenido por otras personas para evitar que se caiga, evidenciando una profunda crisis. Medina recordó el “gran talento” y la “voz espectacular” con la que Lazo se proyectaba como una promesa de la música, contrastándolo con su presente, donde ha terminado cantando en eventos privados.

La ‘Urraca‘ reflexionó sobre cómo artistas y futbolistas desperdician carreras al no estar preparados para manejar las tentaciones que ofrece la fama, incluso en un medio como el peruano, calificado de “pueblo chico, infierno grande”, donde el exceso de alcohol y mujeres acaba con proyecciones prometedoras.

