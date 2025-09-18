Magaly Medina asegura que “el más feliz es el marido” tras la renuncia de Maju Mantilla, cuestionando lo dramático de su salida del programa en medio del escándalo de infidelidad con su productor, Christian Rodríguez. La ‘Urraca’ sugiere que la exmiss Universo buscó generar empatía y solidaridad del público mediante el llanto y la victimización, una estrategia que ella no termina de comprar completamente. Medina argumenta que, si realmente quería salvar su matrimonio, la decisión lógica hubiera sido alejarse inmediatamente de Rodríguez cuando su esposo manifestó sus celos, no esperar a que el escándalo estallara públicamente y se filtraran chats comprometedores.

Po otro lado, Magaly condena enérgicamente la filtración irresponsable de chats antiguos entre Maju Mantilla y el productor Christian Rodríguez, asegurando que es bastante irresponsable exponer aspectos de la vida privada de otras personas en un medio público.

