Magaly Medina analizó las escenas donde Maju Mantilla aparece “calentona” con el actor ‘colocho’ George Slebi, sugiriendo que la exreina de belleza confundió la ficción con la realidad durante el rodaje de la telenovela en 2018. La conductora, quien revisó archivos del programa “Te volveré a encontrar”, destacó que las secuencias románticas entre Mantilla y el actor colombiano eran “larguísimas y súper apasionadas”, superando incluso a las que realiza Gianella Neyra, reconocida por sus protagónicos en este tipo de escenas.

Vea también: ¡De la ficción a la realidad! Esposo de Maju Mantilla confirmó que la conductora tuvo amorío con actor colombiano

Medina corroboró la información del affair confirmando que el aún esposo de Maju, Gustavo Salcedo, buscó una conversación con Slebi para abordar la situación, algo que el actor comprendió completamente. La evidencia incluye una entrevista telefónica de 2020, cuando la novela se estrenó posterior a su grabación, donde Mantilla y Slebi se saludan con notable afecto y ella le expresa “te quiero George”.

