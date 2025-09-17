Magaly Medina no duda en calificar la actuación de Mario Iribarren y Onelia Molina como la de “unos robots”, luego de ver su última participación en televisión. La ‘Urraca’ asegura que su interpretación es forzada y carente de talento real, lo que los lleva a gritar constantemente como su único recurso actoral. Esta no es la primera vez que la conductora arremete contra figuras del medio, señalando la falta de preparación que, en su opinión, es evidente en muchas producciones locales.

La popular panelista cuestiona que crean que dar una cachetada o gritar constituye una buena actuación, acciones que describe como “lo más fácil que hay” y para lo cual no se necesita estudio alguno. Magaly observa que Iribarren repite su diálogo de manera mecánica, “como si hubiera memorizado una mala lección en primaria”, mientras que Onelia Molina solo responde con alaridos exagerados.

