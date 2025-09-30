Magaly Medina expuso la formación académica y trayectoria profesional de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, luego de la agresión contra el productor de televisión Christian Rodríguez. La conductora destacó que, pese a su nivel académico, su comportamiento evidenció una falta de control emocional.

En su programa, detalló que Salcedo es bachiller en Ingeniería Industrial, tiene una Maestría en Gerencia de Riesgos y Seguros, además de un Máster en Gestión Logística y de la Cadena de Suministro. También es CEO de una empresa de seguros y ha representado al Perú en remo, deporte que practica con frecuencia.

La conductora señaló que, aunque Salcedo cuenta con estudios y logros destacados, sus actos recientes reflejaron una falta de gestión emocional. “Vemos que tiene muchos estudios, un supercargo, máster en gestión logística, pero en lo que no hizo más definitivamente es en gestión de emociones y eso lo hemos visto todos”, sostuvo.

Los bienes de Gustavo Salcedo

Además de su trayectoria académica, Medina informó sobre los bienes de Salcedo, entre ellos propiedades en Piura y dos departamentos en Lima. En redes sociales, también muestra un estilo de vida disciplinado, enfocado en el deporte y la actividad física diaria.

Agresión a Christian Rodríguez

El 26 de septiembre, Salcedo impactó con su camioneta el vehículo en el que se encontraba Christian Rodríguez junto a su esposa y su hijo menor. Acto seguido, descendió de su unidad y golpeó al productor hasta dejarlo en el suelo. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

Rodríguez fue trasladado a una clínica, donde recibió atención médica, y más tarde denunció lo ocurrido ante la Policía Nacional. El caso sigue en investigación mientras se evalúan las consecuencias legales para el aún esposo de Maju Mantilla.

