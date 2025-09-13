Magaly Medina, troleó a Dayanita durante su programa al hacerle un recordatorio sobre sus pasados conflictos laborales, luego de que la actriz cómica confirmara su viaje a Estados Unidos para trabajar en la industria cinematográfica para adultos. Dayanita reveló que percibirá un pago semanal de 7000 dólares, un monto que, según aseguró, le permitirá mantener su nuevo estilo de vida alejada de los escándalos en un departamento en Barranco, aunque Magaly bromeó sugiriendo que enviaría dinero a su pareja.

Ante el comentario, Dayanita defendió a su compañero sentimental, ‘Malumita’, afirmando que no es un mantenido y comparando su felicidad con la de Pamela López, mientras le prometía a la conductora que nunca le “pagaría mal”. Fue entonces que la popular ‘Urraca‘ le lanzó la advertencia: “No vayas a irte debiendo… Como a JB”, una directa alusión al pleito que la actriz mantiene con Jorge Benavides tras su salida de “JB en ATV”, que incluyó una carta notarial por incumplimiento de contrato.

