¡Para no creerlo! La conductora de ‘Magaly TV, la firme‘ sorprendió a todos sus seguidores al revelar que tuvo encuentro con los conductores de ‘Hablando Huevadas’, Jorge Luna y Ricardo Mendoza, en Francia.

“¡En exclusivo! Veránesta noche el encuentro de Magaly Medina con Jorge y Ricardo al pie de la torre eiffel en París!“, se escucha la locución de la promoción.

Vea también: Ricardo Mendoza y su novia TOMAN MEDIDAS tras asegurarse que serán padres

Ricardo Mendoza contó detalles de su relación

Además, Magaly captó el momento preciso en que Ricardo Mendoza anunció que se convertirá en padre con su novia Katya Mosquera: “La paternidad de un ‘hablando huevadas’“, añaden a la promoción de esta noche.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO