Magaly Medina y Johanna San Miguel se sueltan sin filtros sobre las relaciones sentimentales y confiesan que “a esta edad ya no podrían conseguirse sugar daddy”, durante un divertido encuentro donde la actriz llegó caracterizada como su popular personaje Doña Emperatriz. La ‘Urraca‘ consultó a su invitada sobre su viaje a Dubai, generando una conversación donde ambas concluyeron que en su generación deben pagarse sus propios gustos, pues como bromeó San Miguel: “ahora nosotras debemos darnos los gustos con nuestra plata nomás”.

El diálogo, donde Magaly Medina le dice a Johanna San Miguel “te encanta la cochinadita, vieja cochina”, derivó hacia temas íntimos como la depilación brasileña que Doña Emperatriz consideró excesiva, afirmando “te dejan pelada como una gallina”. La conversación tomó un giro fashion cuando Medina criticó el look de Rosalía en el Fashion Week, señalando “me parece horrible, yo jamás, discúlpame, pero nunca” usaría ese estilo.

