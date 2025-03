¡Todos estamos en peligro! O pagas o te matan a ti o alguien de tu familia. Magaly Medina alzó la voz y pide urgente intervención de las autoridades ante esta situación. La Urraca está convencida que los extorsionadores deben ir a cárceles como Challapalca, donde no exista permisividad alguna con ellos.

“Estos delincuentes quieren que les paguen plata… Tienes que pagar para que no te maten, tienes que pagar para que no te disparen, para que no le hagan daño a tu familia. Los que son peruanos deben ser enviados a prisiones tipo Challapalca. Es terrible y es nuestra realidad”, sentenció la Urraca.

