Magaly Medina se refirió al reciente ‘ataque’ de Delany López contra Olenka Mejía, señalando que esta última “tiene esperanza de volver a ser clandestina“. La opinión de la ‘Urraca’ surge luego de que López, otra expareja de Jefferson Farfán, cuestionara a Mejía en un programa de televisión, acusándola de estar constantemente demandando.

Vea también: Magaly tras asistir a show de Ricardo Mendoza y Jorge Luna en París: “Ha sido me mejor terapia”

En un programa Delany ironizó sobre la situación, sugiriendo que el abogado de Mejía “le sale por cariño” debido a la frecuencia de las demandas. Este comentario, generó que Medina, comentará sobre la disputa pública entre las mujeres que estuvieron vinculadas al deportista.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO