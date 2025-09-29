El violento ataque de Gustavo Salcedo a Christian Rodríguez, productor de TV vinculado a Maju Mantilla, pudo terminar en algo trágico, ya que Magaly Medina señaló que el deportista estaba “tan obnubilado que no ha medido lo que esto va a traer a su familia”.

Además, calificó lo ocurrido como un acto de cobardía, en el que empresario no midió las consecuencias que pudo generar con su violento accionar.

“Esto es de una cobardía porque tú (Gustavo Salcedo) tienes que aprender cuál es el ejemplo que le das a tus hijos (…) ¿Por qué la violencia? No es la mejor forma, ha podido costarle la vida a alguien. Ni siquiera midió que ha podido pasar los siguientes años de su vida en la cárcel“, expresó la conductora.

Por último, consideró que el deportista debió alejarse de Maju Mantilla y del productor por el bienestar suyo y de su familia.

