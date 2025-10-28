Este martes 28 se conoció el fallecimiento de la mamá de Maju Mantilla a la edad de 75 años tras una dura batalla contra una delicada enfermedad, y ante este sensible momento familiar, Gustavo Salcedo dejó de lado el conflicto de una presunta infidelidad de la exreina de belleza, para mostrarse unido y solidario.

Ante esto, Magaly Medina destacó el comportamiento del deportista, quien había llegado hasta el velatorio junto a los dos hijos que tiene con la conductora de TV, para luego retirarse del lugar con los pequeños.

“Yo creo que es lo más normal y natural. Tu puedes estar divorciado o divorciándote de esa persona (Maju Mantilla), pero si pierde un familiar es lo más lógico que vayas porque esa señora que acaba de fallecer era la abuela de tus hijos, entonces ni modo que no se cumpla con eso”, expresó la periodista.

Además, precisó que se mostraron distantes ante este momento penoso que vive la familia de Maju Mantilla por respeto a ellos y extendió sus más sentido pésame por el fallecimiento de su progenitora.

