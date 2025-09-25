Magaly Medina tuvo como invitados a Carlos ‘Tomate’ Barraza y Vanessa López, en el que no solo hablaron de la ‘reconciliación’ como padres, sino que también se deslizó la posibilidad -por iniciativa del cantante- de que la conductora de TV tenga un nuevo ahijado.

En varios momentos de la entrevista, el sobrino del cómico Miguelito Barraza pidió ser el nuevo ‘protegido’ de la reconocida periodista, luego de la manera en que dejó de serlo Paco Bazán, quien se había autodenominado así.

“¿Ya te puedo decir madrina?”, le preguntó ‘Tomate’, a lo que la ‘Urraca’ le indicó que todo dependería de cómo se porte, en alusión a que deje los escándalos y la polémica en los que se vio envuelto hace tiempo.

“Se busca ahijado”, comentó Magaly con ironía y luego burlarse, pero descartando que esté buscando uno. Seguido a ello, precisó que había aceptado que Paco Bazán le dijera madrina porque era parte de la joda en TV.

EL ÚNICO

Sin embargo, Magaly Medina reconoció que el único a quien puede considerar como ahijado es al español Antonio Pavón. “El único que me quedó porque el otro se autosaboteo”, comentó en alusión al exarquero.

