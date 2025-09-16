Magaly Medina respondió con todo a Tula Rodríguez por creer a ciegas en Maju Mantilla, afirmando que “ahora es la crédula ella”. La ‘Urraca’ arremetió contra la exbailarina durante su segmento en ATV, luego de que Rodríguez defendiera públicamente a la exMiss Universo en medio del escándalo por su presunta relación extramarital con el productor Christian Rodríguez. Medina cuestionó la posición de Tula, quien actuó como “vocera oficial” de Mantilla al declarar “si mi Maju dice que no pasó, no pasó”.

La conductora aconsejó a Rodríguez que “a veces es mejor quedarse con la boca cerrada”, especialmente cuando se opina sobre temas delicados sin suficiente información. Magaly aprovechó para preguntar irónicamente por el paradero televisivo de Tula, sugiriendo que su ausencia de pantallas la lleva a buscar protagonismo con estas declaraciones.

