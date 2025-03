Delany López es la despechada que pensó que era alguien en la vida de Jefferson Farfán. La ex saliente de la foquita se refirió a nuestro programa. “Yo no iba a hablar menos a un programa que siempre me ha tildado a mi feo y yo no acepté y fue ese día que ella afirmó que era mi entorno el que le daba a ella mis datos”, comentó en el podcast de la Chevez.

Que Delany no se haga la loca. “Esas dos personas que estaban a su lado escribían a alguien de mi programa”, comentó la Urraca. “Acá invitamos a perro, gato, pericote, a todos. Todos son invitados”, comentó Magaly Medina.

