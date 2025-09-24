La salud de Magaly Solier motivó su internamiento en el Hospital de Contingencia de Huanta luego de que presentara un grave cuadro de intoxicación. Este incidente ha reavivado la preocupación en la población de Huanta, donde la artista es frecuentemente vista en estado de ebriedad, lo que sugiere que su lucha contra el alcoholismo no habría sido superada. Hasta el momento, ni sus representantes ni familiares, incluida su madre con quien reside, se han pronunciado oficialmente sobre el caso.

Vea también: Delincuentes roban 30 mil soles en casa de integrante de Agua Marina

Según reportes de los efectivos de Seguridad Ciudadana que la auxiliaron, la actriz y cantante habría ingerido pastillas de veneno de uso agropecuario, lo que le provocó convulsiones y espuma en la boca. Los equipos de emergencia, que la trasladaron rápidamente al nosocomio alrededor de las 6:30 p.m. del martes, actuaron con celeridad para salvar su vida, logrando que los médicos le practicaran un lavado gástrico.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO