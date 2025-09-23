La reconocida actriz Magaly Solier habría atentado contra su vida al ingerir una sustancia, según confirmaron autoridades de Huanta, Ayacucho, luego de que un vecino alertara sobre su estado. La protagonista de “La Teta Asustada” fue evacuada desde su vivienda aproximadamente a las 6:15 p.m. y trasladada de emergencia al hospital de Huanta, donde fue atendida mientras presentaba síntomas que los médicos atribuyen a la sustancia ingerida.

El subgerente de Seguridad Ciudadana de la municipalidad local precisó que la artista “misma nos ha dicho que habría tomado veneno”, aunque el diagnóstico definitivo lo determinarán los especialistas. Las autoridades, quienes actuaron con rapidez tras la llamada de auxilio, se mostraron cautelosos al precisar el tipo de sustancia, indicando que “sería irresponsable” afirmarlo sin un examen médico completo.

