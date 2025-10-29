Luego de haber sido hospitalizada de emergencia en septiembre por un cuadro de intoxicación severa, la actriz peruana Magaly Solier reapareció en un acto público en su ciudad natal, Huanta, generando emoción entre sus seguidores y la comunidad local. La artista fue internada en el Hospital de Huanta tras ser hallada en estado crítico en su chacra, y permaneció bajo estricta supervisión médica en la unidad de cuidados intensivos.

Su recuperación ha sido progresiva, y este 29 de octubre, Solier participó en una ceremonia organizada por la Universidad Nacional Autónoma de Huanta (UNAH), donde fue homenajeada por su contribución al arte y la cultura peruana.

Reconocimiento por su legado artístico

Durante el evento, autoridades universitarias y estudiantes de la Escuela de Ingeniería y Gestión Ambiental expresaron su admiración por la actriz, destacando su papel como impulsora de la creación de la UNAH y su compromiso con el desarrollo educativo de la región. Magaly Solier, galardonada internacionalmente por su actuación en películas como La Teta Asustada y Madeinusa, agradeció el gesto con palabras emotivas y una sonrisa que reflejaba su fortaleza.

“Gracias por este homenaje. Me siento feliz de estar aquí, en mi tierra, con mi gente”, expresó la actriz, quien se mostró más estable y con mejor semblante.

Una recuperación que inspira

La reaparición de Solier ha sido celebrada en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron su resiliencia y el valor de volver a conectar con sus raíces. La artista no solo fue homenajeada por su carrera, sino también por su ejemplo de superación personal, tras atravesar una etapa de salud delicada que generó preocupación a nivel nacional.

Según el hospital, Magaly Solier continúa bajo atención médica, pero su evolución ha sido favorable. La comunidad huantina espera que este evento marque el inicio de una nueva etapa para la actriz, tanto en lo personal como en lo profesional.