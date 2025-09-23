Magaly Medina calificó su experiencia en el show de Ricardo Mendoza y Jorge Luna en París como su “mejor terapia”, revelando que viajó específicamente para ver su actuación. La periodista, quien admitió no tener una relación previa con los comediantes y hasta haber tenido desencuentros, destacó la habilidad del dúo para hacer reír al público durante tres horas seguidas sin un momento de aburrimiento.

La ‘Urraca‘ enfatizó que, a pesar de las críticas pasadas que les dedicó, valora profundamente el talento de “estos chicos” para entretener, algo que como comunicadora sabe que es muy difícil. Incluso mencionó que Ricardo Mendoza y ‘Jorgito‘ invitaron a todo su equipo al show, un gesto que parece haber contribuido a sanar viejas diferencias. Medina concluyó afirmando que el viaje relámpago valió completamente la pena por la calidad del espectáculo.

