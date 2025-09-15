Magaly Medina calificó como “un heterocurioso” al exfutbolista involucrado tras la exposición de Dayanita, quien reveló una conexión inesperada con el mundo del fútbol. La actriz y comediante trans, conocida por guardar celosamente la identidad de sus seguidores en OnlyFans, decidió romper su silencio durante su participación en el programa ‘El Valor de la Verdad’. Allí, no solo confesó haber mantenido conversaciones de índole íntima con Jair Céspedes, exseleccionado nacional y cercano amigo de Jefferson Farfán, sino que además mostró capturas que respaldarían sus declaraciones.

La ‘Urraca’ se refirió al caso, destacando que Dayanita “se la tenía bien guardadita” esta información, que se convirtió en el centro de las noticias faranduleras durante todo el fin de semana. Al analizar la revelación, Magaly puso el foco en la figura del exfutbolista, amigo del círculo íntimo de ‘Foquita’, cuya vida privada fue expuesta en el programa de espectáculos.

