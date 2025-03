Magaly Medina levantó la voz contra las autoridades tras el asesinato del cantante de Armonía 10, Paul Flores. La Urraca asegura que el sicariato se ha instalado en el país para no irse y ahora arremete contra las autoridades del Gobierno.

“Yo como mujer estoy arta de tener una mujer con tan poca valentía en el primer cargo del Estado. Yo no puedo entender como la primera mujer que llegó a ser presidenta de este país no muestra lo que las mujeres somos capaces de hacer. A mí esa señora no me representa”, arremetió Magaly Medina.

“Este país ha caído en manos de bandas delincuenciales. No podemos hacer nada, estamos atados de pies y manos… Todos, los vendedores, los pequeños negocios, transportistas”

