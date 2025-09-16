Magaly Medina sentenció que el perdón que pidió Paco Bazán a quienes habría ofendido, “no vale nada”, una crítica feroz emitida durante su segmento en ATV. La ‘Urraca’, conocida por sus opiniones sin filtro, analizó el altercado entre Bazán y el exfubolista Erick Delgado, escena que desmenuzó y fue implacable al calificar la posterior disculpa de la pareja de Susana Alvarado, minimizando su sinceridad ante las cámaras.

La conductora fundamentó su posición recordando antecedentes del presentador, sugiriendo un patrón de comportamiento que resta credibilidad a sus acciones.

