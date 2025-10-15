Data Trip presentó su primer ranking de seguimiento y análisis de audiencias en transmisiones en vivo del mes de setiembre, y en el que el líder absoluto fue “Magaly Tv, la firme” y dejando de lado a reconocidos streams del país.

El espacio conducido por Magaly Medina obtuvo un promedio de casi 21 mil espectadores, así como un máximo de poco más de 50 mil, y estando muy por encima de otros espacios digitales que en más de una ocasión aseguraron ser los más vistos en las redes sociales.

Diego Peralta, CEO de Adatha Media, precisó que esta información fue recopilada por Data Media, una empresa argentina que puede ser considerado como el Ibope del stream.

NO APARECE

En este ranking, correspondiente al mes de setiembre, el stream que brilló por su ausencia fue el de Gisela Valcárcel, que un día antes del lanzamiento generó un revuelo en América TV, al punto de declararle la guerra al CEO de la mencionada casa televisiva.

