Maju Mantilla rompió su silencio luego de las graves acusaciones de su esposo Gustavo Salcedo en su contra y todos los audios donde laacusaba de haberle sido infiel. La exreina de belleza indicó en su comunicado que, todo este tiempo, decidió mantenerse en reserva por recomendación de sus abogados.

“Durante más de 15 días se ha mancillado mi nombre, dando por ciertas afirmaciones y declaraciones generadas por algunos medios de comunicación y por mi aún esposo, que a su vez ha motivado un sinfín de califificativos en medios de prensa y redes sociales que dañan mi honra, reputación y condición”, señaló.

Asimismo, afirmó que ella jamás descalificó al padre de sus hijos y que amenta profundam,ente de que no exista reciprocidad en este aspecto para ella. En ese sentido, señaló que los temas referidos a un posterior divorcio se manejarán únicamente por la vía legal.

“El señor Gustavo Salcedo y yo hemos tenido conversaciones en el ambito privado donde hemos expresado nuestras diferencias, errores y donde entendía que lo habíamos resuelto mutuamente. (…) Con él, me une solo una relación de padres y siempre tendré el ánimo de llegar a acuerdos de manera civilizada”, agregó.

